Аналогичная динамика наблюдается и по черным металлам. За десять месяцев через польскую границу Украина экспортировала 853 тыс. тонн этой продукции – также на 27% меньше, чем годом ранее.

В целом из-за железнодорожных переходов с Польшей в экспортном сообщении за десять месяцев перевезено 8,6 млн тонн грузов - на 13% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.