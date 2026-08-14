Експорт руди різко обвалився: що кажуть аналітики

Виручка від експорту руди за сім місяців впала до 1,08 млрд доларів (-14,5%), у липні - 148 млн доларів (-22% до липня 2025).

Передумови падіння експорту

Нагадаємо, що українські експортери потрапили в критичну ситуацію через блокування ворогом чорноморських портів.

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Також з 1 липня ЄС ввів жорсткі мита на українську металургію, а з 1 січня запрацював європейський екологічний податок СВАМ, який також зробив українську продукцію менш конкурентною. Хоча Україна не мала можливості під час війни проводити екологічну модернізацію підприємств.

Широко критикованим кроком стало рішення уряду про стрімке підвищення тарифів на залізничні перевезення на 30%.

Все разом, за заявами профільних асоціацій, призведе до зупинки до половини підприємств галузі, яка була одним з найбільших постачальником валюти в країну.