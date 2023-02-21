Експорт нафти з РФ до Китаю зростає та досяг рекорду за останні три роки, - Bloomberg

Загальний експорт нафти та мазуту з РФ в Китай у січні досяг 1,66 млн барелів на день. Це більше, ніж попередній рекорд, зафіксований у квітні 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що російську нафту активно купують приватні та державні НПЗ Китаю. Постачання сирої нафти та конденсату зросло до 1,52 млн барелів на день. Експорт нафти та мазуту до Китаю досяг 1,66 млн барелів на день. З кінця минулого року Китай домінує у закупках сорту нафти (ESPO), який можна швидко доставити з Далекого Сходу Росії. Дані стеження за судами показують, що із західних російських портів Приморська та Новоросійська, де завантажуються сорти Urals та інші сорти, до Китаю може надходити більше нафти. Китай купує нафту на тлі активного відновлення економіки від наслідків пандемії Covid-19.