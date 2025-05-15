Експорт металобрухту від початку року зріс на 46%, - УМП

"З ЄС у нас нульове експортне мито на брухт, з Туреччиною – 180 євро. Тому брухт везуть у Польшу, а вже потім – у Туреччину, уникаючи таким чином сплати експортних мит. Тільки від початку року Україна втратила вже понад 100 мільйонів на таких схемах", - каже Каленков.

Він також зауважив, що вивезеного з України брухту вистачило б, щоб виробити 600 тисяч тон металопродукції з високою доданою вартістю - заготовки, арматури, катанки, гарячекатаного та оцинкованого рулону. Натомість українські підприємства від дефіциту сировини.

"У той час, як на металургійних підприємствах України дефіцит брухту, Україна експортує його з мінімальною доданою вартістю, і з нульовим ефектом для бюджету. Адже, якби цей брухт був перероблений в Україні, бюджет отримав би близько одного мільярда гривень податків", - каже Каленков.

Нагадаємо, в Україні діє мито у 180 євро на експорт брухту до країн, що не входять до ЄС. Натомість, ставка мита на експорт до ЄС – нульова. Через це ряд недобросовісних експортерів шляхом махінацій вивозять брухт спершу до ЄС, щоб уникнути митних платежів, а потім – до третіх країн, зокрема Туреччини. Через такий реекспорт, за оцінками нардепа Дмитра Кисилевського, Україна втратила вже понад 2 млрд бюджетних надходжень.

Як відомо, наразі у 48 країнах світу запроваджено 75 обмежень на експорт металобрухту, тому що брухту стає все менше, а треба його більше, особливо якщо металургія у країні модернізується. У ЄС зараз діють обмеження експорту брухту до країн, що не входять до ОЕСР. Але Єврокомісія вже почала роботу над тим, щоб ще більше урізати відтік сировини.