Экспорт металлолома с начала года вырос на 46%, - УМП

"С ЕС у нас нулевая экспортная пошлина на лом, с Турцией - 180 евро. Поэтому лом везут в Польшу, а уже потом - в Турцию, избегая таким образом уплаты экспортных пошлин. Только с начала года Украина потеряла уже более 100 миллионов на таких схемах", - говорит Каленков.

Он также отметил, что вывезенного из Украины лома хватило бы, чтобы произвести 600 тысяч тонн металлопродукции с высокой добавленной стоимостью - заготовки, арматуры, катанки, горячекатаного и оцинкованного рулона. Вместо этого украинские предприятия от дефицита сырья.

"В то время, как на металлургических предприятиях Украины дефицит лома, Украина экспортирует его с минимальной добавленной стоимостью, и с нулевым эффектом для бюджета. Ведь, если бы этот лом был переработан в Украине, бюджет получил бы около одного миллиарда гривен налогов", - говорит Каленков.

Напомним, в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС - нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем - в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.

Как известно, сейчас в 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что лома становится все меньше, а надо его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется. В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.