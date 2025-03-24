Експорт металобрухту з України за місяць зріс на 61%, - ДМС

Експорт металобрухту в зазначений період здійснювався переважно до Польщі (93,24% поставок у грошовому вимірі), Болгарії (4,32%) та Німеччини (2,20%).

Нагадаємо, у минулому році брухтозбиральні підприємства України наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком. В GMK Center заявили, що в умовах ускладненого збору сировини, масове вивезення брухту за кордон загрожує стабільності роботи української металургійної галузі й здійсненню планів щодо нарощування виробництва сталі.

Водночас, напрями поставок брухту свідчать, що країни ЄС використовуються для реекспорту критично важливої сировини, щоб не сплачувати експортне мито та додаткові надходження в бюджет України.

Раніше зазначалось, що "Укрзалізниця" накопичила понад 200 тисяч тонн брухту на своїх складах, які не працюють на економіку та створюють гострий дефіцит на ринку.