Экспорт металлолома из Украины за месяц вырос на 61%, - ГТС

Экспорт металлолома в указанный период осуществлялся преимущественно в Польшу (93,24% поставок в денежном измерении), Болгарию (4,32%) и Германию (2,20%).

Напомним, в прошлом году ломозаготовительные предприятия Украины нарастили экспорт лома черных металлов на 60,7% по сравнению с 2023 годом. В GMK Center заявили, что в условиях осложненного сбора сырья, массовый вывоз лома за рубеж угрожает стабильности работы украинской металлургической отрасли и осуществлению планов по наращиванию производства стали.

В то же время, направления поставок лома свидетельствуют, что страны ЕС используются для реэкспорта критически важного сырья, чтобы не платить экспортную пошлину и дополнительные поступления в бюджет Украины.

Ранее отмечалось, что "Укрзализныця" накопила более 200 тысяч тонн лома на своих складах, которые не работают на экономику и создают острый дефицит на рынке.