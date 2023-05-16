Експорт металобрухту необхідно обмежити, доки ми не втратили металургійні підприємства, - експерт

"Зараз стоїть питання, чи буде існувати у нас ГМК в Україні - якщо врахувати всі проблеми, які сьогодні ми маємо. Порти, тиск з боку перевіряючих органів, тепер ще й дефіцит металобрухту. Тобто, зараз питання взагалі не стоїть, скільки буде коштувати перезапуск підприємств. У багатьох стоїть питання, а чи будуть взагалі ці підприємства в Україні, якщо надалі не будуть нам допомагати з боку держави? Ми, як бізнес, ніколи не просили грошей від держави. Не просили пільг. Але ми просили вирішувати ті технічні питання, які допомагають нам залишатися на плаву", - наголосила Колесникова.

Вона звернула увагу, що Євросоюз дуже швидко реагує та закриває імпорт або експорт у випадках, коли це починає шкодити внутрішньому виробнику. І українській владі слід діяти так само, щоб захистити економіку та своїх людей.

"Я прошу звернути увагу, що Євросоюз дуже швидко приймає рішення і не думає про те, що подумають інші держави. Тому що вони в першу чергу зберігають свою економіку, свої підприємства і свої робочі місця. І ми повинні навчитися в них робити так само. Якщо у нас на першому місці саме наші люди, наші робочі місця, наша економіка - то ми повинні так само швидко приймати радикальні рішення і не боятися, що скажуть. Тим більше, що зараз це дійсно питання виживання", - наголосила експерт.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що ситуація з рекордним рівнем експорту брухту починає загрожувати національній економічній безпеці.