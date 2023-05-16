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Экспорт металлолома необходимо ограничить, пока мы не потеряли металлургические предприятия, - эксперт

Фото: еспорт металлолома необходимо ограничить, пока мы не потеряли металлургические предприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Металлургическая отрасль страдает от заблокированных морских портов и разрушения предприятий. К этим проблемам добавился дефицит лома, без которого невозможно производство. Если не остановить массированный экспорт этого сырья, проблемы в металлургии могут оказаться необратимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елену Колесникову.

"Сейчас стоит вопрос, будет ли существовать у нас ГМК в Украине - если учесть все проблемы, которые сегодня мы имеем. Порты, давление со стороны проверяющих органов, теперь еще и дефицит металлолома. То есть сейчас вопрос вообще не стоит, сколько будет стоить перезапуск предприятий. У многих стоит вопрос, а будут ли вообще эти предприятия в Украине, если в дальнейшем не будут нам помогать со стороны государства? Мы, как бизнес, никогда не просили денег от государства. Не просили льгот. которые помогают нам оставаться на плаву", - подчеркнула Колесникова.

Она обратила внимание на то, что Евросоюз очень быстро реагирует и закрывает импорт или экспорт в случаях, когда это начинает вредить внутреннему производителю. И украинским властям следует действовать так же, чтобы защитить экономику и своих людей.

"Я прошу обратить внимание, что Евросоюз очень быстро принимает решение и не думает о том, что подумают другие государства. Потому что они в первую очередь сохраняют свою экономику, свои предприятия и свои рабочие места. И мы должны научиться у них поступать так же. Если у нас на первом месте именно наши люди, наши рабочие места, наша экономика - то мы должны так же быстро принимать радикальные решения и не бояться, что скажут. Тем более что сейчас это действительно вопрос выживания", - подчеркнула эксперт.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что ситуация с рекордным уровнем экспорта металлолома начинает угрожать национальной экономической безопасности.

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экспорт металлолома