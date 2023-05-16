Експорт металобрухту необхідно обмежити, доки ми не втратили металургійні підприємства, - експерт
Металургійна галузь наразі страждає від заблокованих морських портів та руйнування підприємств. Наразі до цих проблем додався дефіцит брухту, без якого неможливе виробництво. Якщо не зупинити масований експорт цієї сировини, проблеми у металургії можуть стати незворотніми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову галузевої ради Федерації металургів України Олену Колесникову.
"Зараз стоїть питання, чи буде існувати у нас ГМК в Україні - якщо врахувати всі проблеми, які сьогодні ми маємо. Порти, тиск з боку перевіряючих органів, тепер ще й дефіцит металобрухту. Тобто, зараз питання взагалі не стоїть, скільки буде коштувати перезапуск підприємств. У багатьох стоїть питання, а чи будуть взагалі ці підприємства в Україні, якщо надалі не будуть нам допомагати з боку держави? Ми, як бізнес, ніколи не просили грошей від держави. Не просили пільг. Але ми просили вирішувати ті технічні питання, які допомагають нам залишатися на плаву", - наголосила Колесникова.
Вона звернула увагу, що Євросоюз дуже швидко реагує та закриває імпорт або експорт у випадках, коли це починає шкодити внутрішньому виробнику. І українській владі слід діяти так само, щоб захистити економіку та своїх людей.
"Я прошу звернути увагу, що Євросоюз дуже швидко приймає рішення і не думає про те, що подумають інші держави. Тому що вони в першу чергу зберігають свою економіку, свої підприємства і свої робочі місця. І ми повинні навчитися в них робити так само. Якщо у нас на першому місці саме наші люди, наші робочі місця, наша економіка - то ми повинні так само швидко приймати радикальні рішення і не боятися, що скажуть. Тим більше, що зараз це дійсно питання виживання", - наголосила експерт.
Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що ситуація з рекордним рівнем експорту брухту починає загрожувати національній економічній безпеці.
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