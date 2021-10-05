Экспорт металлолома противоречит национальным интересам, его необходимо запретить, - нардеп

Именно поэтому экспорт металлолома из Украины должен быть временно запрещен.

"Если мы выбираем вектор стимулировать экспорт сырья, то мы уничтожаем остатки украинской промышленности, отправляем наших граждан на заработки в Польшу, и консервируем Украину, как сырьевую экономику", - отметил он в эфире украинского телеканала.

Зато убежден нардеп, власть должна сделать все возможное, чтобы прежде всего обеспечить работу промышленности внутри страны, ведь от этого зависит и социально-экономический рост.

"Если мы ограничиваем экспорт сырья, то мы стимулируем его переработку внутри страны. А это - рабочие места для украинских граждан, и налоги в бюджеты украинских городов", - резюмировал Кисилевский.