Експорт металобрухту суперечить національним інтересам, його необхідно заборонити, - нардеп

Саме тому експорт металобрухту з України має бути тимчасово заборонений.

"Якщо ми обираємо вектор стимулювати експорт сировини, то ми знищуємо залишки української промисловості, відправляємо наших громадян на заробітки в Польщу, і консервуємо Україну, як сировинну економіку", - наголосив він в ефірі українського телеканалу.

Натомість висловив переконання нардеп, влада має зробити все можливе, щоб передусім забезпечити роботу промисловості всередині країни, адже від цього залежить і соціально-економічне зростання.

"Якщо ми обмежуємо експорт сировини, то ми стимулюємо її переробку всередині країни. А це - робочі місця для українських громадян, і податки в бюджети українських міст", - резюмував Кисилевський.