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Експорт металобрухту суперечить національним інтересам, його необхідно заборонити, - нардеп

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 13:45
Експорт металобрухту суперечить національним інтересам, його необхідно заборонити, - нардеп Фото: мораторій на експорт брухту в Україні (twitter.com)
Автор: Наталія Гурковська

Експорт металобрухту з території України відбувається галопуючими темпами, і це суперечить національним інтересам. Адже замість того, щоб стимулювати виробництво всередині країни, влада фактично створює дефіцит сировини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, заступника голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

Саме тому експорт металобрухту з України має бути тимчасово заборонений.

"Якщо ми обираємо вектор стимулювати експорт сировини, то ми знищуємо залишки української промисловості, відправляємо наших громадян на заробітки в Польщу, і консервуємо Україну, як сировинну економіку", - наголосив він в ефірі українського телеканалу.

Натомість висловив переконання нардеп, влада має зробити все можливе, щоб передусім забезпечити роботу промисловості всередині країни, адже від цього залежить і соціально-економічне зростання.

"Якщо ми обмежуємо експорт сировини, то ми стимулюємо її переробку всередині країни. А це - робочі місця для українських громадян, і податки в бюджети українських міст", - резюмував Кисилевський.

Як відомо, Міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року.

Як сказано в пояснювальній записці, ця заборона забезпечить збільшення обсягів валового випуску продукції в Україні на 2,49% (у грошовому вираженні - 65 млрд грн.), а також допоможе збільшити кількість робочих місць на близько 194 тис., зокрема, в промисловості - на 115,9 тис. Металургійні асоціації України привітали це рішення Мінекономіки, і закликали ухвалити його якомога швидше.

У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять доходи від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках вони залишили не менше 8 млн. доларів. Всього за рік сума може досягти 100 млн доларів.

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експорт металобрухту
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