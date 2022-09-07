Экспорт металла через порты приносит в 1,5 больше валюты, чем экспорт зерна, - эксперт

"Это (открытие портов, - ред.) стало бы без преувеличения прорывом. Восстановление экспорта морем выгодно прежде всего для нашей экономики: отправка металлопродукции на внешние рынки дает более чем в 1,5 раза больше валюты, чем аграрная продукция, которую начали вывозить в рамках "зернового соглашения"». Открытие портов для грузов ГМК позволит также стабилизировать курс гривны, поскольку, по предварительным подсчетам, обеспечит приток в страны дополнительно $600 млн ежемесячно", - подчеркнул Каленков.

Он также подчеркнул: кризис в отрасли ГМК, который уже привел к закрытию ряда предприятий и переводу работников в простой, во многом связан именно с логистикой и подорожанием транспортных услуг в 4-6 раз. Поэтому открытие портов для экспорта металла не только стабилизирует курс гривны, но и поможет металлургическим предприятиям возобновить работу и вернуть людей из вынужденных отпусков. Все, что нужно для этого - проактивная позиция украинской власти.

"Должна вестись эффективная дипломатическая работа с украинской стороны. Ведь, например, Турция, которая неоднократно заявляла о готовности быть посредником в переговорах - точно заинтересована в восстановлении морских поставок продукции ГМК с Украины", - убежден Каленков.

Напомним, ранее металлурги предоставили цифры, согласно которым разблокировки портов для экспорта металла обеспечит Украине несколько миллиардов долларов валютных поступлений до конца года. В целом, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит 8-10 млрд долларов валютной выручки в год.