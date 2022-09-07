Експорт металу через порти приносить у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, - експерт

"Це (відкриття портів, - ред.) стало б без перебільшення проривом. Відновлення експорту морем вигідне насамперед для нашої економіки: відправлення металопродукції на зовнішні ринки дає більш ніж у 1,5 рази більше валюти, ніж аграрна продукція, яку почали вивозити в рамках "зернової угоди"». Відкриття портів для вантажів ГМК дасть змогу також стабілізувати курс гривні, оскільки, за попередніми підрахунками, забезпечить приплив до країни додатково $600 млн щомісяця", - наголосив Каленков.

Він також підкреслив: криза у галузі ГМК, яка вже призвела до закриття ряду підприємств та переведення працівників у простій, багато в чому пов’язана саме з логістикою та здорожчанням транспортних послуг у 4-6 разів. Тож відкриття портів для експорту металу не тільки стабілізує курс гривні, а й допоможе металургійним підприємствам відновити роботу і повернути людей з вимушених відпусток. Все, що потрібно для цього - проактивна позиція української влади.

"Має вестися ефективна дипломатична робота з українського боку. Адже, наприклад, Туреччина, яка неодноразово заявляла про готовність бути посередником у переговорах - точно зацікавлена у відновленні морських поставок продукції ГМК з України", - переконаний Каленков.

Нагадаємо, раніше металурги надали цифри, згідно з якими розблокування портів для експорту металу забезпечить Україні кілька мільярдів доларів валютних надходжень до кінця року. Загалом, залежно від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік.