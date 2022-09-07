ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экспорт металла через порты приносит в 1,5 больше валюты, чем экспорт зерна, - эксперт

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 13:51
Экспорт металла через порты приносит в 1,5 больше валюты, чем экспорт зерна, - эксперт Фото: экспорт металла через морские порты приносит в 1,5 больше валюты, чем экспорт зерна (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Открытие морских портов для экспорта металлургической продукции обеспечило бы страну валютной выручкой и помогло стабилизировать курс гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова в интервью GMK.

"Это (открытие портов, - ред.) стало бы без преувеличения прорывом. Восстановление экспорта морем выгодно прежде всего для нашей экономики: отправка металлопродукции на внешние рынки дает более чем в 1,5 раза больше валюты, чем аграрная продукция, которую начали вывозить в рамках "зернового соглашения"». Открытие портов для грузов ГМК позволит также стабилизировать курс гривны, поскольку, по предварительным подсчетам, обеспечит приток в страны дополнительно $600 млн ежемесячно", - подчеркнул Каленков.

Он также подчеркнул: кризис в отрасли ГМК, который уже привел к закрытию ряда предприятий и переводу работников в простой, во многом связан именно с логистикой и подорожанием транспортных услуг в 4-6 раз. Поэтому открытие портов для экспорта металла не только стабилизирует курс гривны, но и поможет металлургическим предприятиям возобновить работу и вернуть людей из вынужденных отпусков. Все, что нужно для этого - проактивная позиция украинской власти.

"Должна вестись эффективная дипломатическая работа с украинской стороны. Ведь, например, Турция, которая неоднократно заявляла о готовности быть посредником в переговорах - точно заинтересована в восстановлении морских поставок продукции ГМК с Украины", - убежден Каленков.

Напомним, ранее металлурги предоставили цифры, согласно которым разблокировки портов для экспорта металла обеспечит Украине несколько миллиардов долларов валютных поступлений до конца года. В целом, в зависимости от цен на металлургическую продукцию на мировых рынках, страна получит 8-10 млрд долларов валютной выручки в год.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт Валютный рынок
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО