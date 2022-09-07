ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експорт металу через порти приносить у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, - експерт

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 13:51
Експорт металу через порти приносить у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, - експерт Фото: експорт металу через морські порти приносить у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Відкриття морських портів для експорту металургійної продукції забезпечило б країну валютною виручкою та помогло стабілізувати курс гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова у інтерв’ю GMK.

"Це (відкриття портів, - ред.) стало б без перебільшення проривом. Відновлення експорту морем вигідне насамперед для нашої економіки: відправлення металопродукції на зовнішні ринки дає більш ніж у 1,5 рази більше валюти, ніж аграрна продукція, яку почали вивозити в рамках "зернової угоди"». Відкриття портів для вантажів ГМК дасть змогу також стабілізувати курс гривні, оскільки, за попередніми підрахунками, забезпечить приплив до країни додатково $600 млн щомісяця", - наголосив Каленков.

Він також підкреслив: криза у галузі ГМК, яка вже призвела до закриття ряду підприємств та переведення працівників у простій, багато в чому пов’язана саме з логістикою та здорожчанням транспортних послуг у 4-6 разів. Тож відкриття портів для експорту металу не тільки стабілізує курс гривні, а й допоможе металургійним підприємствам відновити роботу і повернути людей з вимушених відпусток. Все, що потрібно для цього - проактивна позиція української влади.

"Має вестися ефективна дипломатична робота з українського боку. Адже, наприклад, Туреччина, яка неодноразово заявляла про готовність бути посередником у переговорах - точно зацікавлена у відновленні морських поставок продукції ГМК з України", - переконаний Каленков.

Нагадаємо, раніше металурги надали цифри, згідно з якими розблокування портів для експорту металу забезпечить Україні кілька мільярдів доларів валютних надходжень до кінця року. Загалом, залежно від цін на металургійну продукцію на світових ринках, країна отримає 8-10 млрд доларів валютної виручки на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
порт Валютный ринок
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО