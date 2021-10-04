Экспорт лома нужно вводить немедленно, промедление оставляет бюджет без денег, - эксперт

Практически все страны с развитой металлургией оперативно ограничивают экспорт лома из-за роста спроса на это сырье. Украинские чиновники также инициировали запрет на экспорт лома, теперь важно, чтобы этот запрет как можно быстрее заработал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП Александра Каленкова в эфире телеканала "Украина 24".

"Европейский союз также рассматривает полный запрет лома из своей территории. Каждый день вывоза лома из Украины забирает деньги у украинских граждан - потому что в итоге в бюджет поступает гораздо меньше налоговых поступлений. Ведь тонна металла, экспортированная из Украины, приносит в пять раз больше поступлений, чем тонна лома, увезенного из страны", - пояснил Каленков.

Он также подчеркнул, что срок до декабря 2022 года, на который инициируется ограничение, выбран неслучайно.

"За это время мы разработаем некие долгострочные механизмы, чтобы решить проблему обеспечения стратегическим сырьем украинскую металлургию", - резюмировал он.