Експорт брухту потрібно вводити негайно, зволікання залишає бюджет без грошей, - експерт
Практично всі країни з розвиненою металургією оперативно обмежують експорт брухту через зростання попиту на цю сировину. Українські урядовці також ініціювали заборону на експорт брухту, тепер важливо, щоб ця заборона якнайшвидше запрацювала.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП Олександра Каленкова в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Європейський союз також розглядає повну заборону брухту зі своєї території. Кожен день вивезення брухту з України забирає гроші в українських громадян - тому що в результаті до бюджету надходить набагато менше податкових надходжень. Адже тонна металу, експортована з України, приносить в п'ять разів більше надходжень, ніж тонна брухту, вивезеного з країни", - пояснив Каленков.
Він також підкреслив, що термін до грудня 2022 року, на який ініціюється обмеження, обраний невипадково.
"За цей час ми розробимо певні довгострокові механізми, щоб вирішити проблему забезпечення стратегічною сировиною українську металургію", - резюмував він.
Нагадаємо, міністерство економіки ініціювало заборону на експорт брухту до 2023 року. Як сказано в пояснювальній записці, ця заборона забезпечить збільшення обсягів валового випуску продукції в Україні на 2,49% (у грошовому вираженні - 65 млрд грн), валової доданої вартості - на 1,6%, загального експорту - на 5,7%. Також заборона допоможе збільшити кількість робочих місць на близько 194 тис., зокрема, в промисловості - на 115,9 тис.
Металургійні асоціації України вітали це рішення Мінекономіки, і закликали прийняти його якомога швидше.
У свою чергу народний депутат Олексій Мовчан повідомив, що експортери металобрухту виводять доходи від продажу сировини за кордон через маніпуляції з митною ціною: тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках вони залишили не менше 8 млн. доларів. Всього за рік сума може досягти 100 млн доларів.
Як повідомлялось, раніше ОП "Укрметалургпром" звернулося з відкритим листом до президента Володимира Зеленського із закликом доручити Кабінету міністрів і Міністерству економіки якомога швидше ввести тимчасову заборону експорту металобрухту з України до 31 грудня 2023 року, оскільки ця сировина є стратегічним ресурсом для української промисловості.