Експорт конверсійного брухту небезпечний, його необхідно заборонити, - нардеп

Конверсійний металобрухт (брухт військового походження) потенційно небезпечний, адже може містити нерозірвані снаряди та порох. Щоб не наражати на небезпеку людей, експорт брухту з України варто тимчасово заборонити, доки не будуть розроблені механізми якісного контролю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Мусу Магомедова у Facebook .

"На нашій землі - тисячі одиниць ворожої військової техніки, перетвореної на брухт нашими непереможними бійцями. І цей брухт може становити ризик для здоров’я людей та екології, якщо його не зберігати й утилізувати безпечно, адже у ньому можуть лишатися оливи, порох і навіть нерозірвані снаряди", - вказав Магомедов.

Він також нагадав, що кожен об’єкт конверсійного брухту - речовий доказ, який потрібен Україні у кримінальних справах проти агресора. Недарма у ряді областей заборонили приймати та здавати на металолом елементи боєприпасів, ракет та іншої військової техніки.

"Зараз, у часи, коли увага суспільства та правоохоронців прикута до важливіших речей, необхідно з особливою уважністю поставитися до цієї проблеми. І зробити все від нас залежне, щоб небезпечний конверсійний брухт не потрапив до інших країн, ставлячи під загрозу життя митників, прикордонників та покупців. Саме тому експорт металобрухту з України варто обмежити на період воєнного стану - доки не будуть розроблені механізми збереження, утилізації та вивезення конверсійного брухту. Тільки так ми зможемо завадити розвитку напівлегального експорту, та убезпечити життя всіх, хто працює е сфері брухтозаготівлі", - резюмував Магомедов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу.

Схемою зацікавилися в ДБР: там оголосили про початок розслідування.