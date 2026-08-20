Експорт і одяг для військових: глава АОЗ ДОТ Жумаділов розповів, що не встиг запровадити

Квоти на експорт залежно від постачання на фронт

За словами Жумаділова, АОЗ ДОТ побоюється, що після відкриття експорту частина виробників отримає стимул виправдовувати непідписання контрактів із силами оборони тим, що нібито не отримала замовлень від АОЗ, Генштабу чи Міноборони - і на цій підставі йти на зовнішні ринки.

Він зазначив, що контрагенти, які не хочуть підписувати контракт, завжди знайдуть привід цього не робити, тож зростання кількості компаній, зацікавлених в експорті через вигіднішу валютну виручку та інші умови, є ризиком для забезпечення фронту.

Щоб це унеможливити, в агентстві запропонували модель, за якою експортна квота виробника формуватиметься залежно від вартості або кількості одиниць продукції, які він поставив силам оборони за звітний період.

Другим критерієм має стати попит на продукцію компанії на маркетплейсі DOT Chain Defence та інших торговельних майданчиках. Жумаділов уточнив, що пропозицію наразі розглядають, але подальша доля рішення невідома.

Компенсація за форму замість видачі зі складу

Ще одна нереалізована ініціатива - реімбурсація речового забезпечення для військових. Жумаділов пояснив, що концепція вже готова, як і цифрові рішення для її запуску, однак впровадити її поки не вдалося.

За його словами, більшість військових на Сході та Півдні фактично не носять форму, яку їм видає КСЛ, - зокрема "бойовий" одяг, - а купують те, що їм подобається самостійно.

Тому в АОЗ пропонують дати військовим право обирати спорядження в межах певного бюджету - щорічного або піврічного, - прив'язаного до сезонів перевдягання, і купувати його в авторизованих точках продажу за принципом, подібним до маркетплейсу DOT Chain Defence, але для речового забезпечення.

Це, за словами Жумаділова, дало б змогу уникнути ситуацій, коли видана зі складу форма просто осідає на полицях, бо військові її не носять.

Окремим завданням він назвав створення єдиного вікна зворотного зв'язку, для чого агенції потрібно синхронізуватися із застосунком "Армія+" та хмарними КЕПами.