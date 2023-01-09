Експорт ГМК обвалився за рік на 72%

"Через знищення потужностей у Маріуполі та логістичних проблем продукція ГМК, переважно в частині металопродукції, знизилася у рейтингу експортної продукції. Залізна руда опинилася на третьому місці у списку експортної продукції у вартісному вираженні після кукурудзи ($5,94 млрд) та олії ($5,46 млрд). Загалом експорт залізняку у 2022 році склав 23,9 млн т (-45,9%) на суму $2,9 млрд (-57,8%). Ключовим фактором для падіння експорту руди стало закриття морпортів та зниження попиту на європейському ринку", - акцентує видання.

В умовах війни логістика стала однією з головних проблем усієї економіки та, зокрема, експортерів. Логістика українського експорту у 2022 році виглядала так: обсяги перевезень морським транспортом склали 53,8 млн т (-55% до 2021 року), залізницею - 33,7 млн т (+3,4%), автотранспортом - 12 млн т (+32,4%). Ключовим же питанням для експорту ГМК є розблокування чорноморських портів.

"На початку війни російський флот блокував українські морські порти. Це знищило український морський експорт. За нашими оцінками, щомісячні втрати експорту для України сягають $420 млн через блоковані морські порти (1,3 млн т залізняку, 151 тис. т чавуну, 192 тис. т напівфабрикатів та 218 тис. т готової металопродукції). Для пом’якшення першої хвилі наслідків війни, які включають збій у ланцюжках поставок, українські морські порти мають бути розблоковані. Це підтримає українську економіку та відновить ланцюжки поставок", - зазначив Станіслав Зінченко, директор GMK Center.

Нагадаємо, раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив, що Мінекономіки у 2023 році працюватиме над розширенням українського експорту.

Зокрема, уряд намагатиметься розблокувати морські проти та подовжити дію безмитних режимів торгівлі з ЄС, США та Великою Британією.

Директори трьох морських портів - "Южний", "ТІС-Вугулля" та "ТІС-Руда" - також закликали президента поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію.