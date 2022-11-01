Експорт газу з РФ до Європи та Азії з початку року скоротився більш ніж на 40%, - ЗМІ

"Газпром", який є експортером-монополістом газу з РФ, скоротив постачання енергоносія до країн, що не входять до СНД, на 43% за перші 10 місяців року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Montel Group .

Зазначається, що до кінця жовтня російська державна газова компанія експортувала 91,2 млрд кубометрів газу до країн Європи та Азії, що на 67,6 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Водночас видобуток газу впав майже на 19% у річному обчисленні - до 344 млрд кубометрів за 10 місяців поточного року.

У "Газпромі" заявили, що зниження споживання газу в ЄС стало ключовим фактором зниження попиту на газ у світі. Зазначається, що в січні-жовтні світовий попит знизився більш ніж на 40 млрд кубометрів, причому на країни ЄС припадає 36 млрд кубометрів, або 85%.