Экспорт газа из Украины в начале 2022 года превысил импорт в четыре раза

По данным пресс-службы, импорт в январе был на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года.

Основным поставщиком остается Венгрия, из которой поступило 32,2 млн куб. м газа или 70% от общих объемов.

Возобновился импорт из Словакии на уровне 12,1 млн куб. м, импорт из Польши составил 0,5 млн куб. об.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в страны Европы сократились на 25% по сравнению с январем-2021.

Экспорт в Венгрию составил 155,0 млн куб. м, в Словакию - 14,1 млн куб. м, в Польшу - 0,7 млн куб. м. Возобновился экспорт в балканском направлении - в Румынию экспортировали 8,3 млн куб. м.