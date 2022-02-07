ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экспорт газа из Украины в начале 2022 года превысил импорт в четыре раза

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 февраля 2022 16:12
Экспорт газа из Украины в начале 2022 года превысил импорт в четыре раза Фото: экспорт газа из Украины превышает импорт в 4 раза
Автор: Александр Белоус

В январе 2022 года Украина импортировала 44,8 млн куб. м газа. Экспорт и реэкспорт составил 178,0 куб. м - в четыре раза больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

По данным пресс-службы, импорт в январе был на 90% ниже объемов января 2021 года, однако в три раза больше, чем в декабре 2021 года.

Основным поставщиком остается Венгрия, из которой поступило 32,2 млн куб. м газа или 70% от общих объемов.

Возобновился импорт из Словакии на уровне 12,1 млн куб. м, импорт из Польши составил 0,5 млн куб. об.

Экспорт и реэкспорт газа из Украины в страны Европы сократились на 25% по сравнению с январем-2021.

Экспорт в Венгрию составил 155,0 млн куб. м, в Словакию - 14,1 млн куб. м, в Польшу - 0,7 млн куб. м. Возобновился экспорт в балканском направлении - в Румынию экспортировали 8,3 млн куб. м.

Экспорт газа из Украины в начале 2022 года превысил импорт в четыре раза

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Нафтогаз" в феврале и марте планирует импортировать по 300 млн кубометров ежемесячно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Импорт газа
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка