Експорт газу з України на початку 2022 року перевищив імпорт у чотири рази

У січні 2022 року Україна імпортувала 44,8 млн куб. м газу. Експорт та реекспорт склав 178,0 куб. м - у чотири рази більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України ( ОГТСУ ).

За даними прес-служби, імпорт у січні був на 90% нижче обсягів січня 2021 року, однак втричі більше, ніж у грудні 2021 року.

Основним постачальником залишається Угорщина, з якої надійшло 32,2 млн куб. м газу або 70% від загальних обсягів.

Відновився імпорт зі Словаччини на рівні 12,1 млн куб. м, імпорт з Польщі склав 0,5 млн куб. м.

Експорт та реекспорт газу з України до країн Європи скоротились на 25% порівняно з січнем-2021.

Експорт до Угорщини склав 155,0 млн куб. м, до Словаччини - 14,1 млн куб. м, до Польщі - 0,7 млн куб. м. Відновився експорт у балканському напрямку - до Румунії експортували 8,3 млн куб. м.