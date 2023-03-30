UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експорт електроенергії дозволить залучити більше коштів в енергетичний сектор, - "Центренерго"

Фото: експорт електроенергії дозволить залучити більше коштів в енергетичний сектор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Стабільне збільшення виробництва електроенергії створює профіцит і робить можливим експорт електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Центренерго" Володимира Єгорова.

Він зазначив, що у зв’язку зі стабільним профіцитом питання експорту електроенергії активно розглядається Міністерством енергетики та "Укренерго".

"Зараз у нас сезонне падіння споживання, разом з тим збільшується генерація атомними станціями, сонячної та гідрогенерації. В системі є певний профіцит і експорт можливий", - пояснив Єгоров.

За його словами, експорт електроенергії дозволить вийти на більш дорожчі ринки, що дасть змогу залучити додаткові кошти в енергосистему.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центрэнерго