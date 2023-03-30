Экспорт электроэнергии позволит привлечь больше средств в энергетический сектор, - "Центрэнерго"

Стабильное увеличение производства электроэнергии создает профицит и делает возможным экспорт электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Центрэнерго" Владимира Егорова.
Он отметил, что в связи со стабильным профицитом вопрос экспорта электроэнергии активно рассматривается Министерством энергетики и "Укрэнерго".
"Сейчас у нас сезонное падение потребления, вместе с тем, увеличивается генерация атомными станциями, солнечной и гидрогенерации. В системе есть определенный профицит и экспорт возможен", - пояснил Егоров.
По его словам, экспорт электроэнергии позволит выйти на более дорогие рынки, что позволит привлечь дополнительные средства в энергосистему.
Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что для восстановления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии.
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