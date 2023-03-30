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Експорт електроенергії дозволить залучити більше коштів в енергетичний сектор, - "Центренерго"

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Четвер 30 березня 2023 14:56
Експорт електроенергії дозволить залучити більше коштів в енергетичний сектор, - "Центренерго" Фото: експорт електроенергії дозволить залучити більше коштів в енергетичний сектор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Стабільне збільшення виробництва електроенергії створює профіцит і робить можливим експорт електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Центренерго" Володимира Єгорова.

Він зазначив, що у зв’язку зі стабільним профіцитом питання експорту електроенергії активно розглядається Міністерством енергетики та "Укренерго".

"Зараз у нас сезонне падіння споживання, разом з тим збільшується генерація атомними станціями, сонячної та гідрогенерації. В системі є певний профіцит і експорт можливий", - пояснив Єгоров.

За його словами, експорт електроенергії дозволить вийти на більш дорожчі ринки, що дасть змогу залучити додаткові кошти в енергосистему.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії.

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