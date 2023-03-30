Експорт електроенергії дозволить залучити більше коштів в енергетичний сектор, - "Центренерго"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Центренерго" Володимира Єгорова.

Він зазначив, що у зв’язку зі стабільним профіцитом питання експорту електроенергії активно розглядається Міністерством енергетики та "Укренерго".

"Зараз у нас сезонне падіння споживання, разом з тим збільшується генерація атомними станціями, сонячної та гідрогенерації. В системі є певний профіцит і експорт можливий", - пояснив Єгоров.

За його словами, експорт електроенергії дозволить вийти на більш дорожчі ринки, що дасть змогу залучити додаткові кошти в енергосистему.



Нагадаємо, раніше у Верховній раді заявили, що для відновлення енергосистеми необхідні доходи від експорту електроенергії.