Экспорт электроэнергии позволит привлечь больше средств в энергетический сектор, - "Центрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Центрэнерго" Владимира Егорова.

Он отметил, что в связи со стабильным профицитом вопрос экспорта электроэнергии активно рассматривается Министерством энергетики и "Укрэнерго".

"Сейчас у нас сезонное падение потребления, вместе с тем, увеличивается генерация атомными станциями, солнечной и гидрогенерации. В системе есть определенный профицит и экспорт возможен", - пояснил Егоров.

По его словам, экспорт электроэнергии позволит выйти на более дорогие рынки, что позволит привлечь дополнительные средства в энергосистему.



Напомним, ранее в Верховной раде заявили, что для восстановления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии.