Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Насалика, экспорт преимущественно происходит в страны Евросоюза

Экспорт электроэнергии за пределы Украины ежегодно увеличивается на 25%. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, такая тенденция наблюдается с 2016 года.

"Следующая таблица - это экспорт электроэнергии за пределы нашего государства - в основном в ЕС. Еще в 2015 году мы импортировали российскую электроэнергию в пределах 2,1 миллиарда. Начиная с 2016-го года, мы практически каждый год увеличиваем экспорт на 25%", - заявил Насалик.

Министр отметил, что экспорт электроэнергии в страны Европейского союза выгоден для Украины.

"Очень много вопросов задавалось, а выгодно ли Украине вообще создавать экспортную операцию электрической энергии. Должен сказать, что мы экспортируем по цене ОРЦ, а цена ОРЦ не только в себе содержит дотационные сертификаты, за счет чего мы удерживаем население, но там находятся все инвестиционные проекты. То есть, экспортируя электроэнергию, мы за счет внешнего потребителя покрываем эти проблемы, которые есть в нашем государстве", - добавил он.

Напомним, во вторник спикер парламента Андрей Парубий анонсировал, что Верховная рада Украины в четверг, 17 января, должна рассмотреть закон о рынке электроэнергии. Так, парламентарии пытались включить документ в повестку дня для рассмотрения, но не хватило голосов.

РБК-Украина также писало, что на начало 2019 года в Украине работает 2240 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики, что в 1,5 раза больше, чем на конец 2017-го (около 1500 МВт).