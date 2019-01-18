Фото: Ігор Насалик (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Насалика, експорт переважно відбувається у країни Євросоюзу

Експорт електроенергії за межі України щороку збільшується на 25%. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, така тенденція спостерігається з 2016 року.

"Наступна таблиця - це експорт електричної енергії за межі нашої держави - в основному в ЄС. Ще в 2015-му році ми імпортували російську електроенергію у межах 2,1 мільярда. Починаючи з 2016-го року, ми практично кожен рік збільшуємо експорт на 25%", - заявив Насалик.

Міністр зазначив, що експорт електричної енергії у країни Європейського союзу є вигідним для України.

"Дуже багато запитань задавалось, а чи вигідно Україні взагалі створювати експортну операцію електричної енергії. Повинен сказати, що ми експортуємо по ціні ОРЦ, а ціна ОРЦ не тільки в собі утримує дотаційні сертифікати, за рахунок чого ми утримуємо населення, але там знаходяться всі інвестиційні проекти. Тобто, експортуючи електричну енергію, ми за рахунок зовнішнього споживача покриваємо ці проблеми, які є у нашій державі", - додав він.

Нагадаємо, у вівторок спікер парламенту Андрій Парубій анонсував, що Верховна рада України в четвер, 17 січня, повинна розглянути закон про ринок електроенергії. Так, парламентарі намагалися включити документ у порядок денний для розгляду, але не вистачило голосів.

РБК-Україна також писало, що на початок 2019 року в Україні працює 2240 МВт потужностей об'єктів відновлюваної електроенергетики, що в 1,5 рази більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт).