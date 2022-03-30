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Экспорт электроэнергии в Европу позволит Украине укрепить свою экономику, - ДТЭК

Фото: экспорт электроэнергии в Европу позволит Украине укрепить свою экономику (dtek.com)
Автор: Артем Горовенко

Экспорт украинской электроэнергии в Европу позволит Украине получить дополнительные средства для укрепления своей экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"У нас есть достаточные резервы, чтобы обеспечить наших потребителей электроэнергией и даже сделать первые шаги для экспорта электроэнергии, для того, чтобы Украина получала валютную выручку, которая так сейчас нужна для поддержки нашей экономики", - сказал он.

Сахарук добавил, что украинская энергосистема работает синхронно с европейской уже 2 недели и демонстрирует европейским партнерам стабильную работу.

Он также подчеркнул, что сейчас происходят первые тестовые шаги для экспорта небольших объемов электроэнергии в Европу.

"Я думаю, что нужно время, и это не один день, не две, это недели, месяцы, для того, чтобы выйти на какие - то нормальные объемы, которые будут давать нормальный объем денег в экономику Украины", - подытожил Сахарук.

Напомним, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

Также Министерство энергетики оценивает в 2 млрд долларов потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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