Експорт біометану в ЄС. Що це за газ, чим він цінний та скільки його виробляє Україна

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6 лютого 2025 року український виробник, компанія Vitagro, вперше здійснила експорт біометану до Європейського Союзу. За інформацією Біоенергетичної асоціації України, в цей день відбулося митне оформлення першої експортної партії біометану.

Цей газ є відновлювальним аналогом природного газу, він виробляється із відходів сільського і лісового господарства.

"Початок експорту біометану з України до ЄС є важливим кроком у зміцненні енергетичної незалежності та інтеграції нашої країни в європейський енергетичний простір. Це не лише відкриває нові можливості для нашого енергетичного сектору, але й сприяє декарбонізації економіки та зменшенню залежності від викопного палива", - прокоментували в Міністерстві енергетики.

За даними Міненерго, обсяг першої поставки склав 67 тисяч кубічних метрів. Ця подія є свідченням того, що в Україні розвивається нова індустрія – виробництво біометану.

Що таке біометан

Біометан – це відновлюваний аналог природного газу. Вміст горючої речовини (метану) у біометані становить не менше 97%, що відповідає вмісту метану в природному газі. Біометан отримують із біогазу, вміст метану в якому знаходиться на рівні 50-55%, все інше – це вуглекислий газ.

Українські агрокомпанії вже багато років виробляють біогаз із відходів сільськогосподарського та лісового господарства (рослинництва і тваринництва). Раніше отриманий біогаз використовувся виключно для виробництва електроенергії, яка продається за «зеленим» тарифом. Проте з розвитком у Європі «зеленого» переходу, українські виробники біогазу почали звертати увагу на можливість подальшої переробки біогазу в біометан, шляхом відділення вуглекислого газу та збільшення концентрації метану до більш високого рівня.

Хто в Україні виробляє біометан

Першою компанією, як налагодила виробництво біометану в Україні, стала "Городище-Пустоварівська аграрна компанія", яка входить до складу агрокомпанії "Галс Агро". Запуск виробництва відбувся весною 2023 року на біогазовому комплексі компанії у Чернігівській області. На сьогодні виробничі потужності "Галс Агро" дозволяють виробляти 3 мільйони кубічних метрів біометану на рік.

У жовтні 2024 року вперше відбулося закачування біометану до газотранспортної системи для його транспортування по трубі на рівні із природним газом. Це зробила компанія "Вітагро Енерджі", яка входить у структуру агрохолдингу Vitagro. Цьому передували зміни в профільне законодавство, які, по суті, дозволили додавати біометан до природного газу і транспортувати цю суміш у газорозподільчих та газотранспортній системах.

На сьогодні біометан в Україні виробляють три компанії – "Галс Агро", Vitagro та "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, розповів РБК-Україна голова правління Біоенергетичної асоціації Георгій Гелетуха.

Загальна потужність цих виробництв становить 17 мільйонів кубічних метрів біометану на рік. Виробничі потужності цих компаній розташовані у Чернігівській ("Галс Агро"), Хмельницькій (Vitagro) та Дніпропетровській областях (МХП). Вироблений біометан, так само як і видобутий природний газ, закачується в підземні газові сховища.

"Виробники вже закачали у підземні сховища близько 2 мільйонів кубічних метрів біометану", - зазначив Георгій Гелетуха.

Чому наш біометан потрібен в Європі

За інформацією міжнародної біржі ICE, ціна на природний газ на європейському хабі TTF, який є індикатором для європейського газового ринку, станом на 7 лютого 2025 року становить 580 євро за тисячу кубічних метрів. За інформацією Біоенергетичної асоціації, ціна на біометан в Європі залежить від сировини, з якої його виробляють, середня ціна на український біометан на сьогодні знаходиться на рівні 900 євро за тисячу кубічних метрів.

"Європейці пропонують таку значну премію (300 і більше євро за тисячу кубічних метрів - ред.) за біометан у порівнянні із природним газом тому, що біометан є відновлюваним газом і його використання забезпечує скорочення викидів парникових газів", - пояснив Георгій Гелетуха.

Він додав, що ЄС прийняв рішення стати повністю декарбонізованим континентом до 2050 року. Для цього європейці створили ринок торгівлі дозволами на викиди вуглекислого газу. В рамках цієї системи всі підприємства, які здійснюють викиди, мають виконувати план по їх скороченню. Якщо вони не можуть виконати план, вони мають заплатити штраф або придбати на ринку дозвіл на додаткові викиди і, таким чином, заплатити за свою не екологічність.

Дозволи на викиди торгуються на біржах так само як будь-який інший біржовий товар, на них формується ринкова ціна. Використовуючи біометан, європейські підприємства скорочують викиди вуглекислого газу і економлять на купівлі відповідних дозволів.

"Для чого хтось в Європі купує біометан? Для того, щоб виконати свої зобов’язання по декарбонізації і не доплачувати потім за купівлю викидів вуглекислого газу або не оплачувати штраф", - додав Георгій Гелетуха.

Україна ще не має механізму торгівлі викидами, тому ціна біометану на внутрішньому ринку, по суті, буде дорівнювати вартості природного газу, каже експерт. За таких обставин набагато вигідніше експортувати біометан до ЄС, на що й орієнтований український бізнес.

"Європейцям треба досить багато біометану. Станом на кінець 2023 року вони виробляли 4,9 мільярдів кубічних метрів біометану на рік, а до 2030 року європейці планують наростити виробництво до 35 мільярдів кубічних метрів. Вони розуміють, що не встигають і якби зараз Україна могла б виробляти кілька мільярдів кубів біометану на рік, його з радістю придбали європейські компанії", - переконаний Гелетуха.

За оцінками експерта, потенційно Україна може виробляти понад 20 мільярдів кубічних метрів біометану на рік. За його словами, для нашої країни відкривається високопреміальний європейський ринок, що дозволить збільшити глибину переробки, виробити новий затребуваний енергоносій і збільшити обсяг валютної виручки, що надходить в країну.