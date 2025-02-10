Экспорт биометана в ЕС. Что это за газ, чем он ценен и сколько его производит Украина

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6 февраля 2025 года украинский производитель, компания Vitagro, впервые осуществила экспорт биометана в Европейский Союз. По информации Биоэнергетической ассоциации Украины, в этот день состоялось таможенное оформление первой экспортной партии биометана.

Этот газ является возобновляемым аналогом природного газа, он производится из отходов сельского и лесного хозяйства.

"Начало экспорта биометана из Украины в ЕС является важным шагом в укреплении энергетической независимости и интеграции нашей страны в европейское энергетическое пространство. Это не только открывает новые возможности для нашего энергетического сектора, но и способствует декарбонизации экономики и уменьшению зависимости от ископаемого топлива", - прокомментировали в Министерстве энергетики.

По данным Минэнерго, объем первой поставки составил 67 тысяч кубических метров. Это событие является свидетельством того, что в Украине развивается новая индустрия - производство биометана.

Что такое биометан

Биометан - это возобновляемый аналог природного газа. Содержание горючего вещества (метана) в биометане составляет не менее 97%, что соответствует содержанию метана в природном газе. Биометан получают из биогаза, содержание метана в котором находится на уровне 50-55%, все остальное - это углекислый газ.

Украинские агрокомпании уже много лет производят биогаз из отходов сельскохозяйственного и лесного хозяйства (растениеводства и животноводства). Ранее полученный биогаз использовался исключительно для производства электроэнергии, которая продается по "зеленому" тарифу. Однако с развитием в Европе "зеленого" перехода, украинские производители биогаза начали обращать внимание на возможность дальнейшей переработки биогаза в биометан, путем отделения углекислого газа и увеличения концентрации метана до более высокого уровня.

Кто в Украине производит биометан

Первой компанией, которая наладила производство биометана в Украине, стала "Городище-Пустоваровская аграрная компания", которая входит в состав агрокомпании "Галс Агро". Запуск производства состоялся весной 2023 года на биогазовом комплексе компании в Черниговской области. На сегодня производственные мощности "Галс Агро" позволяют производить 3 миллиона кубических метров биометана в год.

В октябре 2024 года впервые состоялась закачка биометана в газотранспортную систему для его транспортировки по трубе на уровне с природным газом. Это сделала компания "Витагро Энерджи", которая входит в структуру агрохолдинга Vitagro. Этому предшествовали изменения в профильное законодательство, которые, по сути, позволили добавлять биометан к природному газу и транспортировать эту смесь в газораспределительных и газотранспортной системах.

На сегодня биометан в Украине производят три компании - "Галс Агро", Vitagro и "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, рассказал РБК-Украина председатель правления Биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха.

Общая мощность этих производств составляет 17 миллионов кубических метров биометана в год. Производственные мощности этих компаний расположены в Черниговской ("Галс Агро"), Хмельницкой (Vitagro) и Днепропетровской областях (МХП). Произведенный биометан, так же как и добытый природный газ, закачивается в подземные газовые хранилища.

"Производители уже закачали в подземные хранилища около 2 миллионов кубических метров биометана", - отметил Георгий Гелетуха.

Почему наш биометан нужен в Европе

По информации международной биржи ICE, цена на природный газ на европейском хабе TTF, который является индикатором для европейского газового рынка, по состоянию на 7 февраля 2025 года составляет 580 евро за тысячу кубических метров. По информации Биоэнергетической ассоциации, цена на биометан в Европе зависит от сырья, из которого его производят, средняя цена на украинский биометан на сегодня находится на уровне 900 евро за тысячу кубических метров.

"Европейцы предлагают такую значительную премию (300 и более евро за тысячу кубических метров - ред.) за биометан по сравнению с природным газом потому, что биометан является возобновляемым газом и его использование обеспечивает сокращение выбросов парниковых газов", - пояснил Георгий Гелетуха.

Он добавил, что ЕС принял решение стать полностью декарбонизированным континентом к 2050 году. Для этого европейцы создали рынок торговли разрешениями на выбросы углекислого газа. В рамках этой системы все предприятия, которые осуществляют выбросы, должны выполнять план по их сокращению. Если они не могут выполнить план, они должны заплатить штраф или приобрести на рынке разрешение на дополнительные выбросы и, таким образом, заплатить за свою не экологичность.

Разрешения на выбросы торгуются на биржах так же как любой другой биржевой товар, на них формируется рыночная цена. Используя биометан, европейские предприятия сокращают выбросы углекислого газа и экономят на покупке соответствующих разрешений.

"Для чего кто-то в Европе покупает биометан? Для того, чтобы выполнить свои обязательства по декарбонизации и не доплачивать потом за покупку выбросов углекислого газа или не оплачивать штраф", - добавил Георгий Гелетуха.

Украина еще не имеет механизма торговли выбросами, поэтому цена биометана на внутреннем рынке, по сути, будет равна стоимости природного газа, говорит эксперт. При таких обстоятельствах гораздо выгоднее экспортировать биометан в ЕС, на что и ориентирован украинский бизнес.

"Европейцам надо достаточно много биометана. По состоянию на конец 2023 года они производили 4,9 миллиардов кубических метров биометана в год, а к 2030 году европейцы планируют нарастить производство до 35 миллиардов кубических метров. Они понимают, что не успевают и если бы сейчас Украина могла бы производить несколько миллиардов кубов биометана в год, его с радостью приобрели бы европейские компании", - убежден Гелетуха.

По оценкам эксперта, потенциально Украина может производить более 20 миллиардов кубических метров биометана в год. По его словам, для нашей страны открывается высокопремиальный европейский рынок, что позволит увеличить глубину переработки, произвести новый востребованный энергоноситель и увеличить объем валютной выручки, поступающей в страну.