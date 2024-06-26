До експлуатації в підрозділах ЗСУ допустили майже 40 зразків бронетехніки

В Україні від початку широкомасштабної військової агресії РФ було допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки. Йдеться про бронемашини як вітчизняного, так і іноземного виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Зазначається, що таку кількість одиниць техніки було кодифікувало та допущено до експлуатації у війську оборонним відомством.
Серед кодифікованої МОУ продукції вітчизняних оборонних підприємств, зокрема, є модернізовані версії радянських БМП та БТР.
"Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України", - уточнили в Міноборони.
Серед парку бойової броньованої гусеничної та колісної техніки, що поповнило українське військо, є зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші держави.
В Міноборони уточнили, що йдеться про:
"У Силах оборони відзначають, що західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння", - розповіли в МОУ.
У міністерстві додали, що це надає перевагу у протистоянні із противником.
У якості прикладу в Міноборони нагадали випадок, коли екіпаж БМП M2 Bradley 47-ї ОМБр влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 "Бушмастер" вивів з ладу у бою під Авдіївкою російський танк Т-90 "Прорив", розпіарений кремлівськими пропагандистами.
Раніше також повідомлялося, що у вересні минулого року українські військові показали відео бою під прикриттям Bradley та Leopard у Запорізькій області.
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