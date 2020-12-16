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Эксперты ВОЗ проверят, могут ли в тюрьмах Украины бороться со вспышками COVID-19

Киев, Среда 16 декабря 2020 15:07
Эксперты ВОЗ проверят, могут ли в тюрьмах Украины бороться со вспышками COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Эксперты Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут проверку способности учреждений пенитенциарной системы Украины бороться со вспышками коронавируса. Такие оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время встречи с экспертом Европейского бюро ВОЗ Аной Кариной Феррейрой-Боргес, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"ВОЗ имеет значительный опыт в разработке и внедрении программ по совершенствованию медицинской помощи людям, находящимся в учреждениях пенитенциарной системы. Полный путь подобной оценки уже прошли Финляндия, Великобритания и Португалия. Украина - на очереди. И это очень позитивная новость", - отметил Ляшко.

Он добавил, что в Украине уже создана платформа для взаимодействия между Минздравом, Минюстом, Национальной службой здравоохранения и другими партнерами по координации гражданской и пенитенциарной медицины.

Напомним, в конце прошлой недели в Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге для обсуждения с украинским правительством вопросов, связанных с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ предупредила о потенциальной вспышке коронавируса в начале 2021 года.

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