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Експерти ВООЗ перевірять, чи можуть у в'язницях України боротися зі спалахами COVID-19

Київ, Середа 16 грудня 2020 15:07
Експерти ВООЗ перевірять, чи можуть у в'язницях України боротися зі спалахами COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Експерти Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) проведуть перевірку здатності установ пенітенціарної системи України боротися зі спалахами коронавірусу. Такі оцінки вже пройшли Фінляндія, Великобританія і Португалія.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час зустрічі з експертом Європейського бюро ВООЗ Аною Кариною Феррейрою-Боргес, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"ВООЗ має значний досвід в розробці та впровадженні програм по вдосконаленню медичної допомоги людям, які перебувають в установах пенітенціарної системи. Повний шлях такої оцінки вже пройшли Фінляндія, Великобританія і Португалія. Україна - на черзі. І це дуже позитивна новина", - зазначив Ляшко.

Він додав, що в Україні вже створена платформа для взаємодії між МОЗ, Мін'юстом, Національною службою охорони здоров'я та іншими партнерами по координації цивільної та пенітенціарної медицини.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в Україну прибув глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге для обговорення з українським урядом питань, пов'язаних з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ попередила про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року.

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