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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения COVID-19

Ухань, Четверг 14 января 2021 08:42
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения COVID-19
Фото: медики (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения из 10 человек прибыла в китайский город Ухань. На протяжении двух недель они будут изучать происхождение коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Эксперты не ожидают каких-либо ограничений со стороны китайских властей, однако ожидают жестких ответов.

До того, как эксперты начнут свою работу, они должны будут пробыть на двухнедельном карантине. После группа ВОЗ будет опрашивать людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов в Ухане, откуда, как предполагается, произошел коронавирус.

"Мы ищем здесь ответы, которые могут спасти нас в будущем. ВОЗ готова пойти куда угодно, чтобы узнать, как появился вирус", - отметили в ВОЗ.

Отметим, Соединенные Штаты неоднократно выступали с обвинениями в адрес ВОЗ и Китая в сокрытии информации о происхождении коронавируса. В США считают, что наиболее вероятной версией происхождения COVID является утечка из лаборатории в Ухане. При этом в самом Китае считают, что вирус мог возникнуть в Европе еще в 2019 году.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что у них нет цели доказать вину Китая, а сам вирус мог возникнуть и в других регионах как страны, так и мира.

Также сообщалось, что изначально власти Китая не выдавали разрешение экспертам ВОЗ на прибытие в страну, однако позже одобрили их визит.

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