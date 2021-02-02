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Эксперты ВОЗ посетили в Ухане центр борьбы с болезнями животных

Ухань, Вторник 02 февраля 2021 14:01
Эксперты ВОЗ посетили в Ухане центр борьбы с болезнями животных
Фото: эксперт (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование происхождения коронавируса, сегодня посетила центр борьбы с заболеваниями животных. Там могли б предоставить информацию о том, как COVID-19 передался от летучих мышей к человеку.

Об этом сообщает Reuters.

Один из экспертов ВОЗ Петер Дашак заявил, что команда встретилась с персоналом, ответственным за состояние здоровья скота в провинции Хубэй, посетила лаборатории и имела "глубокую" дискуссию. Делегация и сотрудники центра были в защитных костюмах.

Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявления антител к COVID-19.

Несколько дней назад эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

Они уже посетили больницу в Ухане, где принимали первых пациентов больных COVID-19.

Эксперты ВОЗ также планируют посетить рынки и вирусологическую лабораторию.

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