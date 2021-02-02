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Експерти ВООЗ відвідали в Ухані центр боротьби з хворобами тварин

Ухань, Вівторок 02 лютого 2021 14:01
Експерти ВООЗ відвідали в Ухані центр боротьби з хворобами тварин
Фото: експерт (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка проводить розслідування походження коронавірусу, сьогодні відвідала центр боротьби із захворюваннями тварин. Там могли б надати інформацію про те, як COVID-19 передався від кажанів до людини.

Про це повідомляє Reuters.

Один з експертів ВООЗ Петер Дашак заявив, що команда зустрілася з персоналом, відповідальним за стан здоров'я худоби в провінції Хубей, відвідала лабораторії та мала "глибоку" дискусію. Делегація та працівники центру були у захисних костюмах.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань два тижні тому. Відповідно до правил Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Декілька днів тому експерти ВООЗ вийшли з карантину, та приступили до розслідування походження коронавірусу.

Вони вже відвідали лікарню в Ухані, де приймали перших пацієнтів хворих на COVID-19.

Експерти ВООЗ також планують відвідати ринки та вірусологічну лабораторію.

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