Эксперты США изучают доклад ВОЗ по итогам миссии в Китай

Соединенные Штаты Америки получили доклад Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии в китайский город Ухань. Документ тщательно изучается американскими экспертами.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки отметила, что Вашингтон хочет независимого и обоснованного расследования возникновения и распространения коронавируса.
"Доклад, который под эмбарго, сейчас в руках американских экспертов из правительственных структур... У нас много экспертов в правительстве. Мы будем изучать этот доклад тщательно и быстро. Мы подождем, пока закончится этот обзор, мы ясно дали понять, что сосредоточены на (важности - ред.) независимого и обоснованного расследования", - отметила она.
Псаки добавила, что США тесно контактируют с союзниками и партнерами по миру, чтобы поделиться своими мыслями по расследованию и анализу самого отчета ВОЗ.
Напомним, ВОЗ назвала возможные сценарии появления коронавируса. Эксперты организации считают маловероятной версию об утечке из лаборатории.
Кроме того, американские журналисты получили доступ к пока неопубликованному докладу ВОЗ. Они рассказали, что эксперты ВОЗ не исключают возникновения коронавируса за пределами Китая.