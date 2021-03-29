Експерти США вивчають доповідь ВООЗ за підсумками місії в Китай

Псакі зазначила, що Вашингтон хоче незалежного та обґрунтованого розслідування виникнення та поширення коронавірусу.

"Доповідь, яка під ембарго, зараз в руках американських експертів з урядових структур... У нас багато експертів в уряді. Ми будемо вивчати цю доповідь ретельно та швидко. Ми почекаємо, поки цей огляд закінчиться, ми ясно дали зрозуміти, що зосереджені на (важливості - ред.) незалежного та обґрунтованого розслідування", - наголосила вона.

Псакі додала, що США тісно контактують з союзниками та партнерами по світу, щоб поділитися своїми думками щодо розслідування та аналізу самого звіту ВООЗ.