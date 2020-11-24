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Эксперты спрогнозировали спад эпидемии в Украине

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Спад заболеваемости коронавирусом связывают с появлением вакцины. Однако, в мире вакцинация начнется только в конце этого года, а в Украине - примерно в середине следующего года.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко, говорится в материале "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

По его словам, более реальный сценарий - если Украина получит вакцину в третьем квартале следующего года.

"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад начиная с 2022 года", - предположил он.

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Врача-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин считает, что при самом благоприятном исходе заболеваемость пойдет на спад к июню 2022 года.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие вначале полагались, не произойдет. Как показывают исследования, у переболевших COVID-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз", - отметил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Кроме того, ученые спрогнозировали, что до конца недели в Украине может быть почти 95 тысяч новых случаев COVID-19.

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