Експерти спрогнозували спад епідемії в Україні

Спад захворюваності коронавірусом пов'язують з появою вакцини. Однак, в світі вакцинація почнеться тільки в кінці цього року, а в Україні - приблизно в середині наступного року.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко, йдеться в матеріалі "Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу".

За його словами, більш реальний сценарій - якщо Україна отримає вакцину в третьому кварталі наступного року.

"Думаю, що вакцини запрацюють, і все ж таки вірусна інфекція піде на спад починаючи з 2022 року", - припустив він.

Лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін вважає, що при найсприятливішому результаті захворюваність піде на спад до червня 2022 року.

"Якщо вакцинації не буде, то, на жаль, колективного імунітету, на який багато хто спочатку покладалися, не відбудеться. Як показують дослідження, у перехворілих COVID-19 антитіла зникають через 2-3 місяці. Тому людина може хворіти повторно скільки завгодно разів", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 12 287 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

Крім того, вчені спрогнозували, що до кінця тижня в Україні може бути майже 95 тисяч нових випадків COVID-19.