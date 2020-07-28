Эксперты сомневаются в возможности отключить Украину от Интернета через DDoS-атаки

Фото: компьютерный вирус (РБК-Украина)

DDoS-атаки могут отключить отдельных провайдеров, но отключить всю страну - вряд ли

Масштабные бот-атаки на украинских провайдеров действительно могут вывести их из строя на некоторое время. Однако отключить от Интернета Украину как государство с помощью таких атак не получится.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Атаки на сеть: насколько опасна новая киберугроза для Украины".

По словам сооснователя "Украинского киберальянса" Андрея Барановича, известного под ником "Шон Таунсенд", DDoS-атаки на провайдеров с применением устройств "умного дома" происходили и ранее.

"Любой оператор с квалифицированными инженерами на самом деле знает, как бороться с DDoS-атаками. Это неприятно, но не смертельно. То, что Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО заметил эту атаку и предлагает свою помощь, неплохо. Но я полагаю, что это отнюдь не самая насущная проблема украинской информационной безопасности", - подчеркнул он.

Ранее СНБО заявила, что в Украине насчитывается почти 10 тысяч устройств, через которые могут быть осуществлены атаки на инфраструктуру провайдеров, чего якобы вполне достаточно, чтобы на время парализовать украинский сегмент интернета.

"Это довольно много и может на какое-то время "уложить" провайдера, и даже провайдера провайдера, но Украину как государство "отключить от Интернета" не получится. Много независимых операторов, и не те объемы", - считает эксперт.

Тем не менее при первых подозрениях того, что кто-то получил доступ к роутеру и другим устройствам "умного дома", украинцам рекомендуют сбросить их к заводским настройкам, сменить пароли на более стойкие, по возможности включить двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять ПО.

Напомним, на прошлой неделе специалисты зафиксировали 17 967 подозрительных событий, среди них - несколько DDoS-атак на сайт Офиса президента.

Еще за неделю до этого украинский Совет нацбезопасности и обороны заявил о новом типе DDoS-атак, который якобы может отключить страну от интернета.