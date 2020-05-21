Эксперты сомневаются в эффективности будущей люстрационной комиссии

Работа будущей люстрационной комиссии вряд ли будет достаточно эффективной. На этом мнении сходятся опрошенные эксперты, знакомые с механизмами люстрации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

Например, экс-директор департамента люстрации Министерства юстиции (2014-2016 годы) Татьяна Козаченко обеспокоена тем, что к разработке нового законопроекта о люстрации не приобщали специалистов, представителей Общественного совета по вопросам люстрации и иностранных экспертов.

Она также считает, что наибольшие сложности возникнут с формированием комиссии, поскольку в законопроекте четко не сформулирован ее статус, порядок создания, подотчетность и принципы работы.

"То, что сейчас написали (в законопроекте, - ред.) - это "мертвые" нормы… Комиссия должна будет решать, принимал ли чиновник участие в "узурпации власти Януковичем", но у нас еще соответствующие уголовные производства не завершены. А комиссия - это не орган досудебного расследования, что и каким образом она может устанавливать?! Это фикция, нивелирование закона", - отметила она и добавила, что нормы такого закона невозможно реализовать.

Ее коллега Анастасия Задорожная, которая была директором департамента люстрации Минюста с 2017 по 2019 годы, не исключает, что нормы законопроекта еще будут изменены.

"Как определять, была ли люстрация обоснованной? Закон Украины "Об очищении власти" остается в силе и решение Конституционного суда Украины о его неконституционности отсутствует, а следовательно, существуют законодательно закрепленные критерии применения люстрации. Каким образом они будут коррелировать с новыми положениями о критериях пересмотра примененных запретов?", - отмечает эксперт.

Напомним, Министерство юстиции этим же законопроектом предлагает создать комиссию для проверки законности люстрации. Данная комиссия будет рассматривать, что входило в обязанности того или иного экс-чиновника, а также, какие конкретные действия он совершал.

Другими словами, люстрацию предлагается оставить ее только для топ-чиновников времен Виктора Януковича. Всем остальным предлагается дать возможность обжаловать люстрацию в специальной комиссии.