Эксперты сказали, за счет чего Порошенко и его партия могут нарастить рейтинги

Как отметил изданию директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, в том формате, в котором ЕС ведет свою деятельность сейчас, она вряд ли сможет еще что-то добавить к своему рейтингу.

"Без собственных изменений им приходится лишь надеяться на серьезные ошибки и отток электората от других партий. Впрочем, без новых идей шансы на увеличение их поддержки невелики", - подчеркнул социолог.

Он отметил, что в обществе есть запрос на новый тип политики, а протестное голосование на президентских выборах 2019 года доказало, что украинцы недовольны отношениями, которые годами выстраивались между государством и гражданами.

"Если "Европейская солидарность" сможет предложить такой новый тип взаимоотношений, тогда они смогут активно нарастить электоральную базу. Это пытались сделать Зеленский и "Слуга народа", но у них не слишком удачно получается. Поэтому конкурировать с ними в этом вполне возможно", - предположил Быченко.

Эксперт Украинского института будущего экс-глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов также подтверждает это мнение, подчеркивая, если "Евросолидарность" не будет обновляться, то так и застынет на 15%.

"Они уже поглотили до половины избирателей "Голоса". Чтобы собрать тех, кто колеблется или отошли от "Слуги народа", нужно менять что-то в своей программе, продвигать новые инициативы или показывать обновление команды", - отметил политтехнолог.

Сказаться на электоральном успехе экс-президента и его политсилы может повестка дня предстоящих выборов, считает Попов.

"Если на то время основным насущным вопросом, который волнует украинцев, будет, вступаем ли мы в Евросоюз или нет, воюем ли мы с Россией или не воюем - это может сыграть в пользу Порошенко и его команды...Но если повестка будет касаться вопросов диджитализации или других тем, выигрышных для Зеленского, тогда колеблющиеся избиратели присоединятся к нему", - резюмировал эксперт.

Как считает директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович, "Евросолидарности" следует пересмотреть свое позиционирование и расширить электоральное поле.

"На одной критике Зеленского и "Армія, мова, віра" увеличить количество избирателей не получается и, похоже, не получится", - уточнил Антипович.