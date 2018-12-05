Эксперты рекомендуют Раде поддержать развитие чистой энергетики в Украине

Фото: заседание комитета (из открытых источников)

Раде рекомендуют проголосовать за законопроект №8449-д

Эксперты рекомендуют Верховной раде проголосовать за законопроект №8449-д о введении тендерного механизма стимулирования возобновляемой энергетики, который был поддержан комитетом по вопросам ТЭК на заседании 4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Как отмечается, указанный компромиссный вариант - законопроект 8449-д - в ближайшее время вынесут на рассмотрение в сессионном зале.

Согласно информации издания, среди предложенных новаций в законопроекте, комитет поддержал уменьшение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25% (в 2020 году) с последующим уменьшением на 2,5% ежегодно, в течение 3-х лет. По ветровым электростанциям планируется уменьшение "зеленого тарифа" на 10% с последующим уменьшением на 1,5% ежегодно, в течение 3-х лет.

Таким образом за несколько лет стоимость "зеленого тарифа" снизится на 32,5% для солнечной генерации и на 14,5% для ветровой генерации, что приведет существующий "зеленый тариф" в соответствие с материально-техническими затратами на строительство объектов возобновляемой энергетики.

Предложенный срок введения аукционов с 2020 года, а не раньше, обусловлен, в первую очередь, значительным объемом подготовки и техническим процессом введения аукционов в эксплуатацию, говорится в публикации.

"Только разработка подзаконных нормативно-правовых актов после принятия закона займет не менее трех месяцев. После чего необходимо будет разработать техническое решение на базе Prozorro и провести первые пилотные аукционы. При всем желании участников рынка "зеленой" энергетики перейти к тендерам быстрее, раньше 2020 года это невозможно реализовать", — цитирует УНИАН Украинскую ассоциацию. возобновляемой энергетики.

Отмечается, что согласованный на комитете вариант законопроекта могут вынести на первое чтение уже завтра, 6 декабря. Эксперты надеются, что депутатам хватит политической воли дать "зеленый свет" развитию "зеленой" энергетики в Украине.

Как пояснил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель, пока вся отрасль возобновляемой энергетики находится под угрозой остановки.

"Решение о поддержке компромиссного законопроекта было принято очень сложно. И несмотря на то, что законопроект будет вынесен на рассмотрение в сессионный зал в первом чтении, целая отрасль находится под угрозой остановки в случае непринятия законопроекта 8449-д. От голосования депутатов будет зависеть, подтвердим мы как страна стратегический выбор в пользу развития чистых источников энергии, или и дальше будем зависеть от вредной традиционной генерации", — подчеркнул он.

Как прокомментировал решение и.о. председателя комитета по ТЭК народный депутат Украины Александр Домбровский, "введение системы аукционов снизит стоимость "зеленой" энергии для потребителей и создаст условия для эффективной конкуренции".

Также он отметил, что переход к формуле "аукционов", это цивилизованный путь, "который прошел Европейский союз, США, Япония, весь цивилизованный мир".

"Мы должны дать новый горизонт планирования и перспективы для инвесторов. Новая система поддержки, предложенная в тексте доработанного законопроекта, должна сбалансировать интересы потребителей электрической энергии и других участников рынка, обеспечив дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшив рост финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии", — отметил он.

Напомним, ранее свою позицию о необходимости введения механизма аукционов на рынок зеленой энергетики выражала нардеп Ольга Белькова. По ее мнению, с нынешним "зеленым" тарифом дальнейшее стремительное наращивание "зеленой" генерации приведет либо к стремительному повышению тарифа на э/э для всех потребителей, или к не расчетам с производителями энергии — как "зеленой" энергии, так и других видов генерации.