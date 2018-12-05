Експерти рекомендують Раді підтримати розвиток чистої енергетики в Україні

Фото: засідання комітету (з відкритих джерел)

Раді рекомендують проголосувати за законопроект №8449-д

Експерти рекомендують Верховній раді проголосувати за законопроект №8449-д про впровадження тендерного механізму стимулювання відновлюваної енергетики, який був підтриманий комітетом з питань ПЕК на засіданні 4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Як наголошується, зазначений компромісний варіант - законопроект 8449-д - найближчим часом винесуть на розгляд у сесійній залі.

Згідно з інформацією видання, серед запропонованих новацій у законопроекті, комітет підтримав зменшення "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій на 25% (до 2020 року) з подальшим зменшенням до 2,5% щорічно, протягом 3-х років. По вітрових електростанціях планується зменшення "зеленого тарифу" на 10% з подальшим зменшенням на 1,5% щорічно, протягом 3-х років.

Таким чином за кілька років вартість "зеленого тарифу" знизиться на 32,5% для сонячної генерації та на 14,5% вітрової генерації, що призведе існуючий "зелений тариф" у відповідність з матеріально-технічними витратами на будівництво об'єктів відновлюваної енергетики.

Запропонований термін запровадження аукціонів з 2020 року, а не раніше, обумовлений, в першу чергу, значним обсягом підготовки та технічним процесом запровадження аукціонів в експлуатацію, йдеться у публікації.

"Тільки розробка підзаконних нормативно-правових актів після прийняття закону займе не менше трьох місяців. Після чого необхідно буде розробити технічне рішення на базі Prozorro і провести перші пілотні аукціони. При всьому бажанні учасників ринку "зеленої" енергетики перейти до тендерів швидше, раніше 2020 року це неможливо реалізувати", — цитує УНІАН Українську асоціацію. відновлюваної енергетики.

Наголошується, що узгоджений на комітеті варіант законопроекту можуть винести на перше читання вже завтра, 6 грудня. Експерти сподіваються, що депутатам вистачить політичної волі дати "зелене світло" розвитку "зеленої" енергетики в Україні.

Як пояснив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олексій Оржель, поки вся галузь відновлюваної енергетики знаходиться під загрозою зупинки.

"Рішення про підтримку компромісного законопроекту було прийнято дуже складно. І незважаючи на те, що законопроект буде винесений на розгляд в сесійну залу в першому читанні, ціла галузь знаходиться під загрозою зупинки у випадку неприйняття законопроекту 8449-д. Від голосування депутатів буде залежати, підтвердимо ми як країна стратегічний вибір на користь розвитку чистих джерел енергії, чи й далі будемо залежати від шкідливої традиційної генерації", — підкреслив він.

Як прокоментував рішення в. о. голови комітету з ПЕК народний депутат України Олександр Домбровський, "введення системи аукціонів знизить вартість "зеленої" енергії для споживачів і створить умови для ефективної конкуренції".

Також він зазначив, що перехід до формули "аукціонів", це цивілізований шлях, "який пройшов Європейський союз, США, Японія, весь цивілізований світ".

"Ми повинні дати новий горизонт планування та перспективи для інвесторів. Нова система підтримки, запропонована в тексті доопрацьованого законопроекту, повинна збалансувати інтереси споживачів електричної енергії та інших учасників ринку, забезпечивши подальший розвиток відновлюваної енергетики і зменшивши зростання фінансового навантаження на кінцеву ціну електроенергії", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше свою позицію про необхідність введення механізму аукціонів на ринок зеленої енергетики висловлювала нардеп Ольга Бєлькова. На її думку, з нинішнім "зеленим" тарифом подальше стрімке нарощування "зеленої" генерації призведе або до стрімкого підвищення тарифу на е/е для всіх споживачів, або до не розрахунками з виробниками енергії — як "зеленої" енергії, так і інших видів генерації.